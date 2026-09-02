МИД РФ отверг обвинения Берлина по инциденту в Лейпциге МИД РФ: обвинения Берлина по Лейпцигу надуманны

Москва2 сен Вести.Москва решительно отвергла обвинения Берлина в причастности России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщили в МИД РФ.

2 сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в России. Немецкому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает предъявленные официальным Берлином абсолютно надуманные обвинения в причастности России к якобы имевшему место в аэропорту Лейпцига инциденту говорится в публикации на сайте внешнеполитического ведомства

Кроме того, представителю ФРГ указали, что решение правительства Германии закрыть генеральное консульство России в Бонне и Российский дом науки и культуры в Берлине в Москве расценивают как очередной шаг к окончательному разрушению потенциала двусторонних отношений, который создавался многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов.

В МИД РФ также подчеркнули, что, по оценке российской стороны, Берлин сознательно пошел на провокацию, направленную на эскалацию в российско-германских отношениях.

В ведомстве добавили, что действия германских властей не останутся без жесткого ответа со стороны России.

Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало.

1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.