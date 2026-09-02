В МИД назвали истинный мотив новых обвинений Берлина в адрес РФ Захарова: ФРГ придумала историю о БПЛА в Лейпциге, чтобы был повод обвинить РФ

Москва2 сен Вести.Берлин придумал историю о беспилотниках с взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, чтобы был повод обвинить Россию. На это указала в разговоре с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

Дипломат заявила, что история вокруг беспилотника в аэропорту немецкого Лейпцига "ни о чем", поскольку Берлин так и не предоставил факты и доказательства произошедшего. По ее словам, все это было лишь поводом для решения о закрытии геконсульства России в Бонне и расторжения договора, касающегося деятельности Русского дома в ФРГ.

Придумали историю вокруг беспилотника. Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик подчеркнула Захарова

Речь идет об инциденте, который произошел в начале августа в аэропорту Лейпцига/Галле. Сотрудник воздушной гавани обнаружил БПЛА с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок.

Глава германского МИД Александр Добриндт возложил ответственность за это на Россию, но не привел доказательств своих слов. В Германии закрыли генконсульство РФ в Бонне. Сотрудников дипмиссии и Русского дома, а также членов их семей обязали оперативно покинуть территорию ФРГ.

В России призвали предоставить доказательства выдвинутых обвинений и пообещали дать достойный ответ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что Германия заслуживает "прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики" и по "некоторым иным местам в Берлине".