Захарова усомнилась в "наличии мозгов" в ФРГ после фейков об ударе по аэропорту

Захарова усомнилась в "наличии мозгов" в Германии из-за обвинений в атаке БПЛА Захарова усомнилась в "наличии мозгов" в ФРГ после фейков об ударе по аэропорту

Москва2 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ИС "Вести" прокомментировала обвинения властей Германии в адрес России в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле.

Она связала обвинения Берлина с годовщиной начала Второй мировой войны, напомнив, что 1 сентября 1939 года Германия ее развязала. Война унесла 70 млн жизней, из которых как минимум 27 млн были гражданами СССР, привела цифры Захарова.

Неужели в Берлине, в официальном ни у кого не нашлось, я прошу прощения, мозгов сопоставить то, что они делают сегодня с историческим контекстом? Просто чтобы у людей, которые знают, помнят историю и никогда ее не забудут, не было соответствующих коннотаций. Или они специально это делают, понимаете, в таком ритуальном действии, намекая или уже прямо говоря о том, что они реинкарнируют прошлое заявила она

Накануне глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль заявил, что немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее и расценивают инцидент как "гибридную атаку в Лейпциге". В связи с этим Берлин намерен принять ряд мер в отношении Москвы. На это отреагировал МИД РФ, подчеркнув, что Москва не оставит без внимания ни одно антироссийское решение германских властей.