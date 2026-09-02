Захарова предположила, что может стоять за последними действиями властей ФРГ Захарова допустила, что ФРГ действует по указке "большого брата"

Москва2 сен Вести.Власти Германии могут предпринимать недружественные действия в отношении России по чьей-то указке, не до конца отдавая себе отчет, чем это обернется для их страны. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила реинкарнацию нацизма, происходящую сейчас на Западе.

Учитывая то, что происходит по периметру - уже буквально открытое восхваление нацизма, уже дошли до того, что оды Гитлеру сочиняют и в западных странах, и за это не получают никакого наказания или даже порицания - ну, так, знаете, практически неонацизм в виде киевского режима, сопряженный с терроризмом. Все это говорит о том, что действительно идет реинкарнация вот этого нацизма в самых худших его практиках, который еще соединяется с колониализмом на уровне неоколониализма, с террористическими практиками и так далее, и так далее подчеркнула Захарова

По ее словам, пока неясно, осознанно ли власти Германии предпринимают недружественные действия в отношении России, либо Берлин действует по чьей-то указке.

Но для меня этот вопрос действительно стоит: это все-таки в Германии делает определенная часть их истеблишмента, до конца понимая, на что они обрекают свою собственную страну? Потому что уже итоги определенные есть вот этого четырехлетнего безумия, когда они обрушили свою собственную экономику. Или все-таки действуя по чьей-то указке - "большого брата" или каких-то там евроатлантических институтов и лоббистских группировок, - они не до конца отдают себе отчет, во что ввергают вновь немцев? Вот это, конечно, вопрос. Но отвечать на него придется, конечно, официальному Берлину сказала Захарова

Ранее правительство Германии объявило о полном прекращении приема граждан генеральным консульством РФ в Бонне. Поводом для такого решения стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа.

По словам Захаровой, власти Германии своими последними действиями уничтожают все положительное, что оставалось в отношениях между Москвой и Берлином.