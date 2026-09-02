Захарова: Берлин последними действиями уничтожает все хорошее в отношениях с РФ Захарова прокомментировала решение Германии закрыть генконсульство РФ в Бонне

Москва2 сен Вести.Власти Германии своими последними действиями фактически уничтожают все положительное, что было в отношениях между Москвой и Берлином. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя действия немецких властей в отношении российских дипломатических объектов.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине.

Берлин фактически уничтожает все положительное, что было в отношениях между странами сказала Захарова журналистам в кулуарах ВЭФ

По ее словам, действия Берлина негативно отражаются на том положительном, что ранее существовало в отношениях России и Германии.

Во вторник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия закроет генконсульство России в Бонне. Кроме того, немецкая сторона намерена расторгнуть договор, регулирующий деятельность Русского дома в Берлине.

Перед этим министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, не представив доказательств.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.