В Берлине пройдет митинг в защиту Русского дома

В партии Сары Вагенкнехт выступили против закрытия Русского дома В Берлине пройдет митинг в защиту Русского дома

Москва1 сен Вести.Берлинское отделение партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) анонсировало проведение митинга 4 сентября в защиту Русского дома в Берлине.

Акция под лозунгом "Мосты вместо стен" пройдет на фоне решения главы МИД ФРГ Йоханн Вадефуля расторгнуть договор о деятельности центра под предлогом недавнего инцидента с беспилотником.

Такие мосты могут быть быстро разрушены обеими сторонами, но путь к воссоединению может быть потерян на десятилетия подчеркнули в партии

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев назвал обвинения Берлина абсурдными и предупредил, что подобные меры являются беспрецедентной эскалацией, которая не останется без ответа.