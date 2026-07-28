Захарова считает, что у нового посла Германии в РФ не сложится диалог с Москвой

Захарова высказалась о новом после Германии Захарова считает, что у нового посла Германии в РФ не сложится диалог с Москвой

Москва28 июл Вести.Заявления нового посла Германии в Москве Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к тому, что его диалог с российскими властями не сложится. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что сразу же после прибытия в Россию фон Гетце заявил о намерении "чего-то требовать" от российского правительства.

Вышел очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится написала Захарова

Фон Гетце прибыл в Москву 28 июля. Дипломат поблагодарил за теплый прием, оказанный ему в России.