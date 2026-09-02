Медведев: ФРГ заслуживает удара по всем производствам военной техники для Киева

Медведев допустил прямой удар по немецким производствам военной техники для ВСУ Медведев: ФРГ заслуживает удара по всем производствам военной техники для Киева

Москва2 сен Вести.После предъявления России бездоказательных обвинений в атаке на аэропорт Лейпцига Германия заслуживает прямого удара по всем заводам, где делают военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине написал он в MAX

Ранее глава МВД ФРГ Александр Добириндт на брифинге официально обвинил Россию в причастности к атаке на аэропорт Лейпцига, произошедшей 4 августа.

Параллельно с этим министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о решении Берлина расторгнуть соглашение по Русскому дому и закрыть российское генконсульство в Бонне к 18 сентября.