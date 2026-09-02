Москва2 сенВести.После предъявления России бездоказательных обвинений в атаке на аэропорт Лейпцига Германия заслуживает прямого удара по всем заводам, где делают военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлиненаписал он в MAX
Ранее глава МВД ФРГ Александр Добириндт на брифинге официально обвинил Россию в причастности к атаке на аэропорт Лейпцига, произошедшей 4 августа.
Параллельно с этим министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о решении Берлина расторгнуть соглашение по Русскому дому и закрыть российское генконсульство в Бонне к 18 сентября.