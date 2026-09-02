Нечаев: двусторонние отношения России и Германии находятся на точке замерзания Посол РФ Нечаев: отношения с Германией находятся на точке замерзания

Москва2 сен Вести.Отношения между Москвой и Берлином сейчас фактически находятся в состоянии замерзания по инициативе немецкой стороны. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Увы, ситуация такая, что двусторонние отношения между нашими странами, некогда считавшиеся образцовыми, по инициативе и усилиями немецкой стороны сейчас находятся на точке замерзания сказал он журналистам

Нечаев отметил, что практически все ключевые направления и основные элементы двустороннего сотрудничества сейчас приостановлены.

Накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной атаке БПЛА в аэропорту Лейпцига. Немецкие власти связали этот инцидент якобы с российской разведкой.

Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало.

Позже сообщалось, что власти Германии совместно с Евросоюзом (ЕС) и НАТО готовят ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге.

1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.