Нечаев: закрывая генконсульство РФ, ФРГ не дает открыть участок на выборах в ГД

Закрытие генконсульства РФ в Бонне не дает организовать участок на выборах в ГД Нечаев: закрывая генконсульство РФ, ФРГ не дает открыть участок на выборах в ГД

Москва2 сен Вести.Власти Германии, закрывая генконсульство России в Бонне, не дают возможности организовать на его площадке участок на выборах в Госдуму, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной атаке БПЛА в аэропорту Лейпцига. Немецкие власти связали этот инцидент якобы с российской разведкой.

Консульство в Бонне будет закрыто к 18 сентября... Нам не дают возможности организовать на площадке генконсульства участковую избирательную комиссию по выборам Государственной думы Российской Федерации заявил посол журналистам

Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало.

Позже сообщалось, что власти Германии совместно с Евросоюзом (ЕС) и НАТО готовят ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге.

1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.