Москва2 сенВести.Генконсульство России в Бонне объявило о прекращении выдачи паспортов РФ после 11 сентября в связи с решением немецких властей о его закрытии. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
В связи с закрытием генерального консульства в Бонне сообщаем, что в случае, если ваш паспорт готов, Вы можете получить его в генеральном консульстве в Бонне до 11 сентября включительно без записиговорится в сообщении
Отдельно уточняется, что все невостребованные паспорта и заявления об их оформлении будут отправлены в посольство России в Берлине.
Ранее правительство Германии объявило о полном прекращении приема граждан в генеральном консульстве России в Бонне. Это решение было связано с инцидентом с беспилотником, который произошел в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле.
Власти ФРГ возложили ответственность за произошедшее на Россию, не представив доказательств, и охарактеризовали инцидент как "гибридную атаку".