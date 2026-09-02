Российское генконсульство в Бонне прекратит выдачу паспортов РФ с 11 сентября Генконсульство РФ в Бонне прекратит выдачу российских паспортов с 11 сентября

Москва2 сен Вести.Генконсульство России в Бонне объявило о прекращении выдачи паспортов РФ после 11 сентября в связи с решением немецких властей о его закрытии. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

В связи с закрытием генерального консульства в Бонне сообщаем, что в случае, если ваш паспорт готов, Вы можете получить его в генеральном консульстве в Бонне до 11 сентября включительно без записи говорится в сообщении

Отдельно уточняется, что все невостребованные паспорта и заявления об их оформлении будут отправлены в посольство России в Берлине.

Ранее правительство Германии объявило о полном прекращении приема граждан в генеральном консульстве России в Бонне. Это решение было связано с инцидентом с беспилотником, который произошел в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле.

Власти ФРГ возложили ответственность за произошедшее на Россию, не представив доказательств, и охарактеризовали инцидент как "гибридную атаку".