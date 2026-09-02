Москва2 сен Вести.Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва крайне возмущена недружественными действиями немецких властей, предпринятыми в начале сентября. Речь идет о закрытии российского генерального консульства в Бонне и ликвидации деятельности крупнейшего культурного центра — Русского дома.

В беседе с журналистами дипломат подчеркнул, что эти шаги не могут быть оправданы.

Недружественные шаги, с которыми мы столкнулись 1 сентября, в форме закрытия крупнейшего нашего генконсульства в Бонне, закрытия крупнейшего нашего Центра гуманизма и культуры Русского дома на Фридрихсштрассе, это вызывает не только настороженность, это вызывает, безусловно, возмущение, потому что мы такого подхода не заслужили заявил Нечаев

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о денонсации межправительственного соглашения о деятельности Русского дома в Берлине, обосновав это "необходимостью укрепления безопасности" на фоне инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в котором обвинили Россию. Кроме того, немецкая сторона закрыла генконсульство РФ в Бонне. В Москве эти действия расценивают как очередную провокацию и грубое нарушение принципов дипломатического общения.