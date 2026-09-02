Путин связал обвинение ФРГ по БПЛА в Лейпциге с тяжелым положением Германии Путин: ФРГ обвиняет РФ в инциденте с БПЛА в Лейпциге из-за тяжелого положения

Москва2 сен Вести.Новые антироссийские решения ФРГ после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле являются ошибкой немецкий властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Такие шаги Германии, по словам российского лидера, противоречат интересам немецких граждан. Путин предположил, что действия немецких властей связаны прежде всего с внутриполитической ситуацией в стране. Российский лидер отметил также и сложное положение канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По словам Путина, немецкий политик "не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему, потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими".

Очевидные просчеты в экономике, предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Не понятно, зачем все это делается, объяснить можно только одним - что нужно противостоять агрессивной России сказал Путин

Правительство Германии 1 сентября объявило о полном прекращении приема граждан генеральным консульством РФ в Бонне. Поводом для такого решения стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Немецкие власти бездоказательно сочли Россию ответственной за произошедшее и расценили произошедшее как "гибридную атаку".