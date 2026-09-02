Москва2 сен Вести.Заявление президента России Владимира Путина о том, что обвинение Берлина в адрес РФ по БПЛА в Лейпциге связано с тяжелым положением Германии, – это послание канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. На это указал журналист Брайан Макдональд на своей странице в соцсети X.

Путин обвинил Германию в том, что она использует обвинения в причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге, чтобы отвлечь внимание от своих внутриполитических и экономических проблем... говорится в публикации

Журналист также обратил внимание на слова российского лидера о том, что Мерц находится в сложном положении внутри страны, сославшись на "закрывающиеся предприятия, безработицу и падение уровня жизни", и назвал реакцию Берлина серьезной ошибкой, которая "явно противоречит интересам" граждан ФРГ.

Правительство Германии 1 сентября объявило о полном прекращении приема граждан генеральным консульством РФ в Бонне. Поводом для такого решения стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Немецкие власти бездоказательно сочли Россию ответственной за произошедшее и расценили произошедшее как "гибридную атаку".