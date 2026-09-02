Политолог: властям ФРГ выгодно раскручивать инцидент с БПЛА в Лейпциге Политолог Камкин: Германия использует инцидент с БПЛА для отвлечения внимания

Москва2 сен Вести.Властям Германии сейчас выгодно раскручивать инцидент с беспилотником в Лейпциге в преддверии выборов в трех восточных землях. Такое мнение для ИС "Вести" высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Здесь нужно рассматривать ситуацию в двух контекстах – внешнеполитическом и внутриполитическом. На носу выборы в три федеральных земли, где правящая коалиция, скорее всего, понесет поражение. Напомню, что инцидент с БПЛА начали раскручивать примерно месяц назад. Это все раскручивается, чтобы отвлечь внимание избирателя, запугать население, демонизировать Россию и те политические силы, которые выступают за конструктивный диалог с нашей страной сказал он

Накануне ФРГ заявила, что Россия якобы причастна к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа нынешнего года. Посла России вызвали в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест.

Кроме того, анонсировано введение санкций и вынесено требование о закрытии Генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.

Российский посол в ФРГ отверг обвинения немецкой стороны как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу.

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны РФ и связал обвинения в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.