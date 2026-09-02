Политолог Камкин: Россия в ответ на действия ФРГ может закрыть Институт Гете

Эксперт назвал вероятным закрытие Института Гете в ответ на действия Берлина Политолог Камкин: Россия в ответ на действия ФРГ может закрыть Институт Гете

Москва2 сен Вести.Россия в ответ на действия ФРГ может закрыть Институт Гете в Москве. Такое мнение для ИС "Вести" высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Закрытие Института Гете — наиболее ожидаемый зеркальный шаг России в этом контексте, потому что функционирование Русского дома в Берлине было увязано с функционированием Института Гете. Закрытие немецкой организации будет ответом России на подобную агрессивную политику Берлина. Возможна также высылка некоторых дипломатов и сокращение выдачи, например, российских виз заявил он

Накануне ФРГ заявила, что Россия якобы причастна к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа нынешнего года. Посла России вызвали в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест.

Кроме того, анонсировано введение санкций и вынесено требование о закрытии Генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.

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