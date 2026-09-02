В Бундестаге усомнились в доводах властей ФРГ по инциденту с БПЛА Депутат Бундестага счел доводы ФРГ по БПЛА шаткими

Москва2 сен Вести.У властей ФРГ недостаточно доказательств причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге. Об этом заявил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" и эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре агентству ТАСС.

На мой взгляд, доказательств того, что Россия стоит за атакой, недостаточно заявил он

Он считает, что правительство Германии, вероятно, лишь ожидало повода для принятия мер против Москвы.

Котре отметил, что доводы главы МИД Германии Йоханна Вадефуля выглядят шаткими, поскольку ни один суд пока не вынес решения по этому вопросу. По словам депутата, утверждать, что за инцидентом стоит Россия, преждевременно.

Он также напомнил, что ранее получил от правительства ФРГ ответ на свой запрос о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Котре обратил внимание, что власти Германии отказались комментировать возможную причастность Украины к этим терактам, сославшись на продолжающееся расследование Генпрокуратуры. При этом, как подчеркнул депутат, в случае с инцидентом в Лейпциге правительство, наоборот, фактически опережает расследование.

По оценке Котре, власти ФРГ, вероятно, ждали возможности ввести репрессивные меры против России. Он считает, что объявленные решения вновь усиливают как риторическую, так и практическую эскалацию.

2 сентября, временного поверенного в делах Германии в Москве Бернда Финке вызвали в МИД России из-за антироссийских действий и заявлений немецких властей.