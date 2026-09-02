МИД РФ вызвал временного поверенного ФРГ на фоне действий Берлина Временный поверенный ФРГ вызван на Смоленскую площадь для дачи объяснений

Москва2 сен Вести.Временного поверенного в делах Германии в Москве Бернда Финке 2 сентября вызвали в МИД России в связи с антироссийскими действиями и заявлениями властей ФРГ. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

2 сентября в МИД России был вызван Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Б.Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии говорится в публикации

Накануне, 1 сентября, правительство Германии объявило о полном прекращении приема граждан в генеральном консульстве России в Бонне. Это решение было связано с инцидентом с беспилотником, который произошел в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле.

Немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, не представив доказательств, и охарактеризовали инцидент как "гибридную атаку".