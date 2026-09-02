Москва2 сенВести.Временного поверенного в делах Германии в Москве Бернда Финке 2 сентября вызвали в МИД России в связи с антироссийскими действиями и заявлениями властей ФРГ. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.
2 сентября в МИД России был вызван Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Б.Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германииговорится в публикации
Накануне, 1 сентября, правительство Германии объявило о полном прекращении приема граждан в генеральном консульстве России в Бонне. Это решение было связано с инцидентом с беспилотником, который произошел в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле.
Немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, не представив доказательств, и охарактеризовали инцидент как "гибридную атаку".