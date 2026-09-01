Москва1 сен Вести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил с заявлением, адресованным Москве. В интервью немецкому агентству dpa он призвал Россию признать за его страной роль стабилизирующего фактора на европейском континенте.

Россия должна знать, что Германия является стабилизирующей силой в Европе, которая всегда готова к переговорам, но которую ничем не запугать приводит его слова издание

Таким образом, глава германского внешнеполитического ведомства попытался обозначить позицию Берлина как сбалансированную, одновременно дав понять, что угрозы в адрес ФРГ не имеют силы.

В Москве к подобным заявлениям относятся с долей скепсиса. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что у России нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по урегулированию на Украине, а официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что европейские страны требуют места за столом переговоров, но при этом отказываются слышать позицию российской стороны. Кроме того, Лавров называл условия главы киевского режима Владимира Зеленского "хамскими и нереалистичными".