Москва17 авгВести.Министерство иностранных дел (МИД) Германии выступило с заявлением относительно слов главы МИД России Сергея Лаврова о жестком ответе союзникам киевского режима.
Угрозы и высказывания в адрес партнеров по Евросоюзу или НАТО - не новость. Мы принимаем их к сведению, но не дадим себя запугать и не позволим, чтобы это повлияло на нашу поддержку Украиныговорится в релизе МИД ФРГ, который приводит Die Welt
Ранее Лавров в интервью ИС "Вести" заявил, что Россия ужесточит борьбу со всем, что подпитывает "военную машину Киева со стороны Запада".