В МИД ФРГ заявили, что приняли к сведению слова Лаврова о жестком ответе

В МИД Германии отреагировали на заявление Лаврова об ответе союзникам Киева В МИД ФРГ заявили, что приняли к сведению слова Лаврова о жестком ответе

Москва17 авг Вести.Министерство иностранных дел (МИД) Германии выступило с заявлением относительно слов главы МИД России Сергея Лаврова о жестком ответе союзникам киевского режима.

Угрозы и высказывания в адрес партнеров по Евросоюзу или НАТО - не новость. Мы принимаем их к сведению, но не дадим себя запугать и не позволим, чтобы это повлияло на нашу поддержку Украины говорится в релизе МИД ФРГ, который приводит Die Welt

Ранее Лавров в интервью ИС "Вести" заявил, что Россия ужесточит борьбу со всем, что подпитывает "военную машину Киева со стороны Запада".