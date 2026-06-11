Бывший глава МИД ФРГ Габриэль: ЕС упустил шанс на диалог с РФ еще пять лет назад

В Германии признали, что ЕС еще пять лет назад упустила свой шанс на диалог с РФ Бывший глава МИД ФРГ Габриэль: ЕС упустил шанс на диалог с РФ еще пять лет назад

Москва11 июн Вести.Евросоюз упустил свой шанс на переговоры с Россией еще в 2021 году, несмотря на то, что экс-канцлер ФРГ прилагала усилия для поддержания диалога. Таким мнением в интервью газете Bild поделился бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

В действительности она (Меркель. —прим. ред) была права. Это был последний раз, когда мы имели шанс сами вести переговоры. Когда мы не использовали его, когда европейцы сами вывели себя из игры, тогда, так сказать, руководящую роль взяли на себя США сказал он

Габриэль подчеркнул, что "европейцы были бы глупы, если бы сейчас не попытались пробиться" на диалог с Москвой. Среди возможных посредников в переговорах с РФ Габриэль назвал Меркель и президента Финляндии Стубба. На замечание, что Меркель уже отказалась, экс-дипломат ответил, что удивился бы, если бы она ответила отказом на просьбу европейцев. Европа, по его словам, должна "сесть и решить, кто получит мандат на переговоры".

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС нужно действовать прагматично и наладить диалог с Россией через переговорщика, однако отметила, что пока нет легитимного формата, чтобы говорить от имени всей Европы.