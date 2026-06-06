Меркель исключила возможность быть посредником на переговорах ЕС с Россией Меркель: переговоры с Россией должны вести действующие политики

Москва6 июн Вести.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения стать посредником в диалоге между Евросоюзом и Россией. Об этом политик заявила в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,

Меркель объяснила это отсутствием у нее реальных властных полномочий, необходимых для участия в подобных консультациях.

С российским президентом (Владимиром Путиным -прим. ред.) – это я знаю по своему опыту – можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью цитирует ТАСС бывшего главу немецкого правительства

Она напомнила, что во время работы над Минскими соглашениями Германия и Франция не передавали третьим лицам полномочия на ведение переговоров.

Наряду с этим бывший канцлер ФРГ добавила, что готова делиться опытом и давать советы, отметив, что к ней уже обращаются за консультациями.

Меркель также рассказала о своем последнем саммите ЕС, где она предложила разработать новый формат общения с Россией. Однако ее инициатива не была поддержана из-за отсутствия единой позиции среди лидеров стран сообщества.

В середине мая издание Politico опубликовало список возможных кандидатов на роль европейского переговорщика в потенциальных переговорах с Россией.

Помимо Меркель, среди них были названы экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб. Оценивая возможности последнего справиться с этой обязанностью, финский политик Армандо Мема отметил, что Стубб "оторван от реальности".

До этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном переговорщике со стороны Европы, заявил, что лично он предпочел бы предшественника Меркель на посту канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Вместе с этим глава российского государства добавил, что выбор остается за европейцами, которые должны доверять своему представителю.