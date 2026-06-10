Сенатор Джабаров отметил, что в России больше нет веры Ангеле Меркель

Джабаров: Меркель скомпрометировала себя, веры ей больше нет Сенатор Джабаров отметил, что в России больше нет веры Ангеле Меркель

Москва10 июн Вести.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не подходит на роль переговорщика с Россией со стороны Европы. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, бывшая бундесканцлер ФРГ слишком скомпрометировала себя.

Ангела Меркель настолько себя скомпрометировала, особенно когда призналась, что Минские соглашения были фактически уловкой для того, чтобы оттянуть время и заставить Россию приостановить свое наступление для того, чтобы Украина перевооружилась. Я думаю, что веры ей больше нет сказал сенатор

Ранее Владимир Джабаров заявил, что никто из действующих лидеров европейских государств не должен участвовать в переговорах с Россией.