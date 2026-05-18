Меркель: ЕС не использует дипломатический потенциал в ситуации вокруг Украины

Москва18 мая Вести.Евросоюз не задействует свой дипломатический потенциал для урегулирования ситуации на Украине, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, занимавшая пост с 2005 по 2021 год.

Она уточнила, что усилия президента США Дональда Трампа недостаточны для поддержания диалога с Россией.

О чем я сожалею, так это о том, что Европа, на мой взгляд, не использует в достаточной мере свой дипломатический потенциал сказала она, выступая на форуме, организованном немецкой телерадиокомпанией WDR

По словам Меркель, в статусе канцлера она пыталась найти форматы для диалога с президентом России Владимиром Путиным. "Тогда эта идея потерпела провал, потому что [лидеры Евросоюза] сказали, что нет, при политике России не будет общей позиции", - добавила она.

Ранее Меркель заявила, что гипотетический выход США из НАТО противоречит интересам как европейских стран, так и самого Вашингтона.