Москва16 апр Вести.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель допустила ряд серьезных ошибок в своей политике, которые негативно сказались на стране.

В интервью ТАСС он отметил, что именно при Меркель были введены санкции против России, а также начался отказ от дешевых российских энергоносителей.

Кроме того, Азаров указал на миграционный кризис, который, по его словам, создал значительные проблемы для Германии. Он подчеркнул, что политика Меркель носила реактивный характер – она не опережала события и не предпринимала превентивных мер.

То есть позитивно оценить вообще не за что… Она вовремя поняла и ушла сказал Азаров

Ранее Меркель призвала Европейский союз выступать как "единая политическая сила", которая сочетает военную поддержку Украины с реализацией собственной дипломатической стратегии.