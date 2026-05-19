Москва19 мая Вести.Чтобы понять стратегию экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, важно учитывать ее склонность к долгосрочным политическим маневрам, где каждое высказывание и каждое появление на международной арене несет в себе глубокий смысл. Об этом сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

По его мнению, частые публичные выступления Ангелы Меркель, транслируемые по телевидению и в электронных СМИ свидетельствуют о ее целенаправленной работе по смещению Фридриха Мерца с поста канцлера Германии.

В частности, недавно она заявила, что вести переговоры с Россией должны те европейские политики, которые находятся у власти и несут ответственность, при этом не забыв напомнить о том, что участвовала в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, когда занимала пост канцлера. Меркель уточнила, что не стала бы вместо себя отправлять на встречу с российским лидером посредника.

Появление Ангелы Меркель, которая вдруг неожиданно стала рассказывать о том, как же вот она себя повела бы, когда ее приглашали на подписание Минского соглашения, она сказала: "Это было бы глупо, если бы я послала кого-то вместо себя". Надо хорошо понимать и знать Меркель, ее менталитет и ее умение играть в длинные, затяжные игры, в которых каждое слово и каждый ее выход имеет определенное значение. А значение ее очень простое. Я сейчас попробую это объяснить - Меркель начала игру по смещению канцлера Германии Мерца. В этом можно даже не сомневаться заявил Сосновский

По его словам, Фридрих Мерц изначально не соответствовал требованиям на пост канцлера Германии по мнению Ангелы Меркель и она долго выжидала, чтобы избавиться от нежелательного кандидата.

В определенном смысле месть, потому что Мерц не был ее желанным кандидатом. Но надо знать Меркель, чтобы понимать, что она спокойно все это приняла и спокойно с этим согласилась. Она молчала до того, как он стал канцлером, давала ему возможность развиться, потому что она понимала, что она уже ничего сделать не может. Но вдруг возможность появилась у нее на 100%. Меркель - политик великий. И когда она начинает что-то говорить и куда-то выходить с какими-то своими предложениями, я думаю, что мы стоим на пороге серьезного политического изменения в Германии заявил Сосновский

Вести переговоры с Россией должны те европейские политики, которые находятся у власти и несут ответственность. Такое мнение на форуме, организованном телекомпанией WDR, озвучила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Также она предупредила лидеров ЕС о том, что не стоит недооценивать президента России Владимира Путина.