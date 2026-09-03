Посол РФ в Польше отверг обвинения Варшавы по дрону в Лейпциге Посол РФ Михно назвал абсурдными обвинения Польши по инциденту с БПЛА

Москва3 сен Вести.В Варшаве министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Георгия Михно, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с инцидентом с беспилотником в немецком Лейпциге. Однако российский дипломат категорически отверг все претензии и назвал их абсурдными. Слова Михно приводит портал Onet.

Нам не было представлено никаких доказательств. Российская сторона категорически отвергает это совершенно безосновательное, абсурдное и противоречащее здравому смыслу обвинение заявил журналистам посол, покидая здание польского МИД

Поводом для вызова посла стало заявление правительства ФРГ, которое возложило на Россию ответственность за обнаружение БПЛА с взрывчаткой в зоне грузовых авиаперевозок аэропорта Лейпциг/Галле 5 августа. В ответ Берлин объявил о пакете контрмер, включая закрытие генерального консульства РФ в Бонне с 18 сентября, денонсацию соглашения о деятельности Русского дома в Берлине и ужесточение въездных правил для российских граждан.

Президент России Владимир Путин ранее назвал эти действия "очередной грубой ошибкой немецких властей", подчеркнув, что они противоречат интересам германского народа и связаны с внутриполитической ситуацией в ФРГ, в частности с трудным положением канцлера Фридриха Мерца. Посол России в Германии Сергей Нечаев также отверг обвинения, назвав их бездоказательными.