Посол в Чехии осудила обвинение в адрес РФ из-за инцидента в Лейпциге Посол в Чехии назвала обвинения РФ из-за инцидента в Лейпциге провокацией

Москва3 сен Вести.Посол РФ в Чехии Анна Пономарева, прибывшая 3 сентября по вызову чешского МИДа, отвергла всяческие обвинения в адрес России из-за ситуации с дроном в Лейпциге.

Чешское внешнеполитическое ведомство рапортует об отвержении Пономаревой обвинений в адрес России.

Посол решительно отвергла обвинения в адрес России в причастности к данному инциденту, охарактеризовав их как провокационные, выгодные лишь сторонникам киевского режима, кроме того, "под копирку" воспроизводящие "дело Скрипалей", а также известное в чешском контексте "дело Врбетице", использованные в свое время европейцами для нагнетания русофобии и разрушения отношений с Россией отметили в ведомстве

Напомним, инцидент произошел в начале августа. Тогда в аэропорту Лейпцига один из сотрудников обнаружил начиненный взрывчаткой БПЛА недалеко от украинского самолета Ан-24. Дрон повредил крыло судна, но взрывное устройство не сработало. В случившемся власти ФРГ обвинили Россию.