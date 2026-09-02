Посла России в Праге намерены пригласить в МИД Чехии из-за инцидента в Лейпциге

Глава МИД Чехии пригласит посла России из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге Посла России в Праге намерены пригласить в МИД Чехии из-за инцидента в Лейпциге

Москва2 сен Вести.Глава министерства иностранных дел Петр Мацинка намерен пригласить в МИД посла России Анну Пономареву в связи с инцидентом с беспилотником в германском аэропорту Лейпцига/Галле. Об этом пишет портал Idnes со ссылкой на пресс-секретаря МИД Адама Черго.

Во вторник Берлин обвинил Москву в ответственности за этот инцидент. Информацию о вызове посла пресс-секретарь МИД Адам Черго сообщил порталу на полях неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Ирландии говорится в публикации

Уточняется, что российского представителя в Чехии вызовут уже в ближайшие дни.

Речь идет об инциденте, который произошел в начале августа в аэропорту Лейпцига/Галле. Сотрудник воздушной гавани обнаружил БПЛА с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок.

Немецкие власти возложили ответственность за это на Россию, но не привели при этом никаких доказательств. В Германии закрыли генконсульство РФ в Бонне. Сотрудников дипмиссии и Русского дома, а также членов их семей обязали оперативно покинуть территорию ФРГ.

В России в свою очередь призвали предоставить доказательства выдвинутых обвинений и пообещали дать достойный ответ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает "прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь предположила, что история с БПЛА была выдумана, чтобы был повод обвинить Москву.