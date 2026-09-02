Каллас заявила о вызове главы миссии России в ЕС после инцидента в Лейпциге

Каллас вызвала главу миссии России в Евросоюзе из-за инцидента в Лейпциге Каллас заявила о вызове главы миссии России в ЕС после инцидента в Лейпциге

Москва2 сен Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о вызове главы миссии России в ЕС в связи с инцидентом в Лейпциге, в котором Германия голословно обвинила РФ.

Мы уже вызвали посла России, но вопрос, что еще мы будем делать по этому поводу приводит ТАСС слова Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Германия не представила доказательств причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига/Галле. Президент связал обвинение ФРГ по БПЛА в Лейпциге с тяжелым положением Германии.

Пятого августа полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию.