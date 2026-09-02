Москва2 сенВести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о вызове главы миссии России в ЕС в связи с инцидентом в Лейпциге, в котором Германия голословно обвинила РФ.
Мы уже вызвали посла России, но вопрос, что еще мы будем делать по этому поводуприводит ТАСС слова Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Германия не представила доказательств причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига/Галле. Президент связал обвинение ФРГ по БПЛА в Лейпциге с тяжелым положением Германии.
Пятого августа полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию.