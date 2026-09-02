Российского посла вызовут в МИД Финляндии из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге

Финский МИД вызовет посла России из-за инцидента с беспилотником в Германии Российского посла вызовут в МИД Финляндии из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге

Москва2 сен Вести.Посла России в Хельсинки вызовут в МИД Финляндии в связи с бездоказательными обвинениями из-за инцидента с беспилотниками в Лейпциге, сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза.

Мы обязательно вызовем российского посла в Хельсинки цитирует ее слова РИА Новости

Ранее Германия вызвала посла России в связи с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпцига, о намерении вызвать российских послов заявляли еще в ряде стран ЕС.

Глава евродипломатии Кая Каллас также говорила, что вызовет главу миссии России при Евросоюзе.

В начале августа полиция Лейпцига нашла беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок в аэропорту. Немецкие власти возложили ответственность за инцидент на Москву. Президент России Владимир Путин указывал, что Германия не представила доказательств причастности России к инциденту.