Москва2 сенВести.Посла России в Хельсинки вызовут в МИД Финляндии в связи с бездоказательными обвинениями из-за инцидента с беспилотниками в Лейпциге, сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза.
Мы обязательно вызовем российского посла в Хельсинкицитирует ее слова РИА Новости
Ранее Германия вызвала посла России в связи с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпцига, о намерении вызвать российских послов заявляли еще в ряде стран ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас также говорила, что вызовет главу миссии России при Евросоюзе.
В начале августа полиция Лейпцига нашла беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок в аэропорту. Немецкие власти возложили ответственность за инцидент на Москву. Президент России Владимир Путин указывал, что Германия не представила доказательств причастности России к инциденту.