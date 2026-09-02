Москва2 сенВести.Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина в связи с инцидентом с беспилотником, который, по утверждению властей Германии, произошел в аэропорту Лейпцига. Об этом пишет местная газета De Telegraafсо ссылкой на главу голландского внешнеполитического ведомства Тома Берендсена.
Соответствующее заявление министр сделал перед стартом неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии.
Министр иностранных дел Том Берендсен вызывает российского посла на ковер теперь, когда Германия объявила, что за взрывом беспилотника в Лейпциге стоят российские военные секретные службыговорится в публикации
Берендсен также заявил, что Амстердам поддерживает изъятие замороженных российских активов в Бельгии.
Мы должны задействовать эти активы. Мы попросили Еврокомиссию подготовить предложение, чтобы распределить риски Бельгии по всем странам-членамцитирует его издание
МИД Нидерландов последовал примеру ряда других стран ЕС. Ранее послов России вызывали во внешнеполитические ведомства Франции, Бельгии и Германии. О вызове главы миссии России в ЕС также сообщала глава европейской дипломатии Кая Каллас. На аналогичный шаг готовится пойти МИД Чехии.