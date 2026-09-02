МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге De Telegraaf: МИД Нидерландов вызвал посла РФ вслед за другими странами ЕС

Москва2 сен Вести.Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина в связи с инцидентом с беспилотником, который, по утверждению властей Германии, произошел в аэропорту Лейпцига. Об этом пишет местная газета De Telegraafсо ссылкой на главу голландского внешнеполитического ведомства Тома Берендсена.

Соответствующее заявление министр сделал перед стартом неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии.

Министр иностранных дел Том Берендсен вызывает российского посла на ковер теперь, когда Германия объявила, что за взрывом беспилотника в Лейпциге стоят российские военные секретные службы говорится в публикации

Берендсен также заявил, что Амстердам поддерживает изъятие замороженных российских активов в Бельгии.

Мы должны задействовать эти активы. Мы попросили Еврокомиссию подготовить предложение, чтобы распределить риски Бельгии по всем странам-членам цитирует его издание

МИД Нидерландов последовал примеру ряда других стран ЕС. Ранее послов России вызывали во внешнеполитические ведомства Франции, Бельгии и Германии. О вызове главы миссии России в ЕС также сообщала глава европейской дипломатии Кая Каллас. На аналогичный шаг готовится пойти МИД Чехии.