МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с обвинениями в кибератаках

В МИД Нидерландов вызвали посла России МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с обвинениями в кибератаках

Москва13 июл Вести.МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Владимира Тарабрина в связи с обвинениями в кибератаках. Об этом сообщила Nu.nl со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства королевства Тома Берендсена.

Амстердам обвинил Москву в проведении кибератак, хотя российские представители неоднократно опровергали подобные заявления.

Согласно публикации, Россию якобы уличают во взломе камер видеонаблюдения, расположенных на пути следования военной техники. При этом никаких доказательств голландская сторона не приводит.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ближайшие дни намерен вызвать посла России также для предъявления аналогичных обвинений в кибератаках.