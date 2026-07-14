В посольстве РФ заявили, что Гаага осознанно обостряет отношения с Москвой

Посольство РФ: Гаага осознанно обостряет отношения с Москвой В посольстве РФ заявили, что Гаага осознанно обостряет отношения с Москвой

Москва14 июл Вести.В посольстве РФ в Нидерландах заявили, что Гаага осознанно обостряет отношения с Москвой, заигрывая с темой возможного "конфликта на Востоке".

Уточняется, что 14 июля посла РФ Владимира Тарабрина пригласили в министерство иностранных дел Нидерландов, где ему сообщили о подготовленном в Брюсселе заявлении ЕС. В документе содержатся обвинения в адрес российских государственных и негосударственных структур в якобы причастности к кибератакам на государственные органы и объекты критической инфраструктуры стран Евросоюза и Украины.

Вставшая на данный деструктивный путь Гаага, к сожалению, последовательно и осознанно продолжает вести дело к дальнейшему обострению отношений с нашей страной, бездумно заигрывая с темой возможного "конфликта на Востоке" заявили агентству РИА Новости в российской дипмиссии

Ранее в Финляндии также вызвали российского посла Павла Кузнецова на беседу в МИД. По итогам встречи дипломат подчеркнул, что обвинения во "вредоносной деятельности Москвы в киберпространстве" не были подкреплены какими-либо фактами.