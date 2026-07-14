Москва14 июлВести.Финские власти в беседе с послом России Павлом Кузнецовым не привели фактов, подтверждающих вину России в якобы кибердеятельности. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.
Российского посла пригласили в МИД Финляндии на беседу и предъявили обвинения в якобы "вредоносной деятельности Москвы в киберпространстве".
Никаких конкретных фактов, подтверждающих данные инсинуации, однако, приведено не было. Внятных ответов на соответствующие вопросы главы российского диппредставительства финны дать не смоглиговорится в публикации посольства России
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет обвинений со стороны Европы в причастности к так называемым российским кибератакам.