В финском МИД не ответили послу РФ об ударах Киева по гражданским объектам

Москва28 мая Вести.Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов не смог получить вразумительного ответа в финском МИД на вопрос об украинских ударах по гражданским объектам, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство.

Отмечается, что Кузнецов провел в понедельник и вторник беседы в МИД Финляндии. Он задал финским дипломатам прямой вопрос, считают ли в Хельсинки нарушением международного гуманитарного права удары Киева по гражданским объектам, в том числе учебным заведегниям.

…Представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли говорится в сообщении

Киев атаковал 22 мая колледж и общежитие учебного заведения в Старобельске, погиб 21 человек. В МИД РФ отмечали, что Запад не выразил соболезнований после атаки ВСУ на Старобельск.