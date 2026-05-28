Москва28 маяВести.Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов не смог получить вразумительного ответа в финском МИД на вопрос об украинских ударах по гражданским объектам, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство.
Отмечается, что Кузнецов провел в понедельник и вторник беседы в МИД Финляндии. Он задал финским дипломатам прямой вопрос, считают ли в Хельсинки нарушением международного гуманитарного права удары Киева по гражданским объектам, в том числе учебным заведегниям.
…Представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смоглиговорится в сообщении
Киев атаковал 22 мая колледж и общежитие учебного заведения в Старобельске, погиб 21 человек. В МИД РФ отмечали, что Запад не выразил соболезнований после атаки ВСУ на Старобельск.