Москва28 мая Вести.Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова на фоне рекомендации РФ к иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. Об этом сообщает дипведомство Финляндии в соцсети X.

25 мая МИД РФ сообщил, что после теракта ВСУ в Старобельске (ЛНР) Россия приступает к нанесению системных ударов по целям на Украине. В министерстве порекомендовали иностранцам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно быстрее, а местным жителям – не подходить к объектам, связанным с режимом властей.

МИД Финляндии сегодня вызвал посла России и потребовал объяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства говорится в сообщении

Днем ранее по той же причине МИД Бельгии вызвал российского посла Дениса Гончара.