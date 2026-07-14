Посол РФ отверг обвинения в кибератаках на встрече в МИД Нидерландов

Посол РФ в Нидерландах назвал обвинения в кибератаках домыслами Посол РФ отверг обвинения в кибератаках на встрече в МИД Нидерландов

Москва14 июл Вести.Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин на встрече в МИД королевства отверг обвинения в адрес Москвы в причастности к кибератакам. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

По данным посольства, 14 июля Тарабрина пригласили в министерство иностранных дел Нидерландов, где ему сообщили о подготовленном в Брюсселе заявлении ЕС. В документе содержатся обвинения в адрес российских государственных и негосударственных структур в якобы причастности к кибератакам на государственные органы и объекты критической инфраструктуры стран Евросоюза и Украины.

Глава российской дипмиссии решительно отверг эти надуманные обвинения, заявив, что они по уже ставшей привычной в Европе практике не подкреплены какими-либо доказательствами подчеркнули в дипмиссии

Кроме того, в заявлении ЕС говорится о планах ввести новые санкции против ряда российских физических и юридических лиц.

Как уточнило посольство, Тарабрин предупредил власти Нидерландов, что дальнейшее расширение санкций со стороны Евросоюза неизбежно повлечет ответные меры со стороны России.

Ранее в Финляндии также вызвали российского посла Павла Кузнецова на беседу в МИД. По итогам встречи дипломат подчеркнул, что обвинения во "вредоносной деятельности Москвы в киберпространстве" не были подкреплены какими-либо фактами.