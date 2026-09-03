В РФ отвергли обвинения Лондона в причастности Москвы к инциденту в Лейпциге

Россия не приняла обвинения в причастности к инциденту с БПЛА в Лейпциге В РФ отвергли обвинения Лондона в причастности Москвы к инциденту в Лейпциге

Москва3 сен Вести.Временный поверенный в делах России Василий Цыганов категорически отверг обвинения МИД Британии в том, что Москва якобы причастна к инциденту с беспилотником в немецком Лейпциге. Об этом сообщило посольство РФ в Лондоне.

Эти бездоказательные и абсурдные обвинения, выстроенные в на удивление знакомом британском стиле, были категорически отвергнуты цитирует заявление диппредставительства РИА Новости

Речь идет об инциденте, который произошел в начале августа. Работник аэропорта Лейпцига/Галле нашел начиненный взрывчаткой БПЛА неподалеку от украинского самолета Ан-24, который перевозил военный груз. Дрон повредил крыло воздушного судна, но взрывное устройство не сработало. В случившемся власти ФРГ обвинили Россию.