МИД РФ: французское ведомство тиражирует фальшивки по инциденту в Лейпциге Россия отвергла обвинения Франции в инциденте с дроном в Лейпциге

Москва2 сен Вести.Временный поверенный в делах РФ в Париже Александр Зезюлин во время вызова в МИД Франции решительно отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской дипмиссии.

По словам дипломатов, МИД Франции, выражая солидарность с Германией, "пересказал" ранее выдвинутые Берлином "надуманные обвинения". Зезюлин выразил разочарование тем, что французское ведомство "взяло за привычку тиражировать фальшивки" и вызывать главу дипмиссии по вопросам, не имеющим отношения к России или Франции.