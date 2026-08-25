МИД РФ назвал обвинение Франции во вмешательстве в выборы подделкой МИД назвал заявления Парижа о вмешательстве РФ в выборы бездоказательными

Москва25 авг Вести.Москва отвергает обвинения Парижа во вмешательстве в президентскую кампанию 2027 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос СМИ, дипломат напомнила, что 17 июля временного поверенного в делах России во Франции вызвали в МИД республики, где российской стороне предъявили обвинения в причастности к кибератакам.

На этом фоне попытки Государственного агентства по борьбе с иностранным вмешательством в киберпространстве Viginum обвинить Россию во вмешательстве в стартовавшую президентскую кампанию 2027 года нисколько нас не удивляют отметила она, ее заявление опубликовано на сайте ведомства

По утверждению Захаровой, для многих кандидатов на пост президента Франции заявления о якобы исходящей от России угрозе и поддержка Киева стали частью политической борьбы. Она также подчеркнула, что никто не смог бы вмешаться в президентскую кампанию активнее самих французских властей.

МИД РФ категорически отвергает обвинения Парижа как "голословные и бездоказательные".

Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года, второй тур предварительно назначен на 2 мая. Ранее соцопросы во Франции показали, что среди кандидатов на пост президента лидирует глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.