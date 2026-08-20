Захарова: страны ЕС пытаются делегитимизировать выборы в Госдуму Захарова: ЕС раскачивает русофобскую истерию для делегитимизации выборов в ГД

Москва20 авг Вести.Ряд европейских стран пытаются раскачать очередную волну русофобской истерии, чтобы поставить под сомнение легитимность предстоящих выборов в Госдуму. Это грозит возможными протестами накануне или в день голосования.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете "Известия". По словам Захаровой, подобные попытки фиксируются в Великобритании, Франции, Финляндии и Нидерландах.

Дипломат также обратила внимание на давление, которое власти ряда западных стран оказывают на проживающих за рубежом россиян, чтобы затруднить реализацию их избирательного права. Захарова указала, что это идет вразрез как с международными обязательствами этих государств в правозащитной сфере, так и с их собственными заявлениями о приверженности демократии. Особо усердствуют в этом, подчеркнула представитель МИД РФ, страны Прибалтики.

Кроме того, Захарова затронула тему организационной поддержки голосования за границей. Формирование участковых избирательных комиссий при содействии командированных из Москвы сотрудников сейчас осложнено визовыми ограничениями Евросоюза и запретом на полеты российских авиакомпаний, подчеркнула дипломат.

Как отметила Захарова, Москва планирует направить в помощь комиссиям при загранучреждениях более 200 сотрудников центрального аппарата МИД, однако на европейское направление придется меньше десятка человек — и нет уверенности, что им вообще выдадут необходимые визы.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что более 15 антироссийских организаций предпринимают попытки добиться "нужных" западным спонсорам моделей поведения россиян на выборах в 2026 году.