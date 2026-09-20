"Давление вплоть до физического": Захарова о насилии при голосовании за рубежом Захарова: в ходе голосования за рубежом отмечены угрозы провокаций и насилия

Москва20 сен Вести.Российская сторона зафиксировала случаи угроз провокаций и актов насилия за границей в период проведения голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия — это все было… Провокации были. К провокациям были готовы, знали, главное, морально были готовы. Были готовы, заранее поработав с местной стороной, алгоритм действий рассказала дипломат

Она отметила, что оппоненты России просчитались, полагая, что у них получится запугать россиян и создать невыносимые условия в ходе голосования на выборах в Госдуму.

Это действительно получился ответ всем тем, кто орал: "у вас ничего не выйдет, мы вам все сорвем, у вас ничего не получится". У меня нет никаких сомнений, что именно так и шла эта подрывная деятельность. Они реально считали, что они смогут сорвать у нас голосование. Считали, что они запугают людей. Считали, что они дезинформируют людей. Считали, что они сделают такие условия, в которых голосование будет просто невыносимым. Они просчитались заключила Захарова

Она добавила, что последние избирательные участки, организованные за рубежом, закроются в 5.00 по московскому времени.

Последними зарубежными странами, где граждане России смогут проголосовать, станут Гватемала, Никарагуа и Коста-Рика.

Голосование на выборах стартовало 18 сентября и завершилось 20 сентября.

В России все избирательные участки закрылись в 21.00 по московскому времени.

По данным Центризбиркома (ЦИК), на момент закрытия всех участков явка составляла 56,66%. Окончательные итоги выборов ЦИК подведет не ранее пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.