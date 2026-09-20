Москва20 сенВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ИС "Вести" указала на высокую явку россиян на выборах в Госдуму за пределами России.
Явка чрезвычайно высокая. Она, конечно, превышает и динамику предыдущих выборов, о чем мы говорили, и к этому готовилисьзаявила Захарова
Дипломат добавила, что проблемы с недостаточным количеством бюллетеней отсутствуют, а всем желающим проголосовать еще доступна такая возможность.
Также Захарова рассказала, на каких иностранных участках отмечен наиболее активный темп голосования и сколько россиян проголосовали за рубежом.