Захарова указала на высокую явку россиян на выборах в Госдуму за рубежом

Захарова о голосовании за рубежом: явка чрезвычайно высокая Захарова указала на высокую явку россиян на выборах в Госдуму за рубежом

Москва20 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ИС "Вести" указала на высокую явку россиян на выборах в Госдуму за пределами России.

Явка чрезвычайно высокая. Она, конечно, превышает и динамику предыдущих выборов, о чем мы говорили, и к этому готовились заявила Захарова

Дипломат добавила, что проблемы с недостаточным количеством бюллетеней отсутствуют, а всем желающим проголосовать еще доступна такая возможность.

Также Захарова рассказала, на каких иностранных участках отмечен наиболее активный темп голосования и сколько россиян проголосовали за рубежом.