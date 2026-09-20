МИД: более 104 тыс. граждан РФ за рубежом проголосовали на выборах

Захарова: свыше 104 тыс. граждан РФ за рубежом проголосовали на выборах МИД: более 104 тыс. граждан РФ за рубежом проголосовали на выборах

Москва20 сен Вести.Более 104 тысяч граждан России за рубежом проголосовали на выборах в Госдуму РФ. Такую статистику на 12.00 привела в беседе с ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В голосовании на выборах депутатов Государственной Думы приняло участие за рубежом 104 722 гражданина России. Состоялось 120 выездных досрочных голосований сообщила Захарова

Она напомнила, что 20 сентября — основной день голосования на избирательных участках за пределами России. Продолжается трехдневное голосование на участках в Южной Осетии, на Кипре и в Таиланде. Сейчас в МИД РФ отмечают пик явки. Наиболее активно идет голосование в Сербии, Молдавии и на Кипре.