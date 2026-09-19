Захарова рассказала, сколько человек уже проголосовали за рубежом Захарова: к 15:00 19 сентября за рубежом проголосовали 23 тысячи человек

Москва19 сен Вести.По состоянию на 15.00 19 сентября за рубежом на выборах в Госдуму проголосовали более 23 тысяч человек. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Общее число проголосовавших, как отметила представитель МИД РФ, складывается из тех, кто проголосовал досрочно и проголосовал на избирательных участках в посольствах и генконсульствах в дни выборов.

На текущий момент - в 15:00 московского времени 19 сентября 2026 года - состоялось 107 выездных досрочных голосований. По совокупности на сегодня, вот на этот момент общее число проголосовавших за рубежом — это и досрочное голосование, это и голосование, которое проходит на тех избирательных участках, в посольствах и генеральных консульствах, которые голосовали до сегодняшнего момента… Общее число проголосовавших за рубежом — 23 378 человек. Как вы понимаете, подсчет идет, ведется, будем вас информировать дополнительно сказала Захарова

Ранее она оценила процесс голосования на выборах в Госдуму. По ее словам, процесс четкий, быстрый и понятный.

Выборы в Госдуму РФ проходят по 20 сентября.