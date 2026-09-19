Захарова: закрытие участка в Бонне на возможность проголосовать не повлияло

МИД РФ: закрытие участка в Бонне не повлияло на возможность проголосовать Захарова: закрытие участка в Бонне на возможность проголосовать не повлияло

Москва19 сен Вести.Закрытие российского избирательного участка в немецком Бонне не повлияло на возможность проголосовать в выборах в Госдуму РФ. Об этом заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

После информации о закрытии участка на сайте посольства России в Берлине была опубликована детальная инструкция по голосованию.

Так что все, кто изъявляет желание проголосовать в Германии, равно как и в других странах, где открыты у нас соответствующие избирательные пункты, смогут это сделать и получат всю помощь и поддержку от российских дипломатов сообщила Захарова

Также представитель МИД рассказала о 23 тысячах человек за рубежом, проголосовавших 19 сентября