Россиянам в ФРГ обеспечат доступ к голосованию в Госдуму МИД РФ: закрытие генконсульства в Бонне не помешает проведению выборов в Госдуму

Москва6 сен Вести.Закрытие генерального консульства в немецком Бонне не помешает проведению голосования среди россиян, проживающих в Западной Германии, на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Большое число наших соотечественников живет в Германии. Им каждый раз предоставляется возможность проголосовать… Для того, чтобы нанести удар по работе наших дипломатов в Германии, по подготовке к выборам, там закрывают генконсульство. Что значит закрыть генконсульство? Это в первую очередь удар по дипломатическому составу. Но не дождутся. Наши выборы в Германии тоже пройдут. Наше посольство, как сказал посол, готовится к ним подчеркнула Мария Захарова

Выборы в Госдуму РФ пройдут с 18 по 20 сентября.

Немецкие власти закрыли генконсульство РФ в Бонне на фоне обвинений Москвы в причастности к инциденту с дронами в Лейпциге. Российские дипломаты должны покинуть страну до 18 сентября.

Президент России Владимир Путин указал, что новые антироссийские решения ФРГ под предлогом инцидента с БПЛА являются еще одной грубой ошибкой немецких властей, противоречащей интересам их народа. По его мнению, данные решения связаны с внутриполитической ситуацией в этой стране и, в частности, сложным положением канцлера Фридриха Мерца.