Посол Нечаев: генконсульство России в Бонне было крупнейшим в мире

Посол РФ назвал генконсульство в Бонне крупнейшим в мире Посол Нечаев: генконсульство России в Бонне было крупнейшим в мире

Москва4 сен Вести.Генеральное консульство России в Бонне, о закрытии которого объявили немецкие власти, было крупнейшим российским генконсульством в мире. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Это, как вы, наверное, знаете, крупнейшее генеральное консульство в мире с огромным охватом сказал он на брифинге

По словам дипломата, консульский округ диппредставительства охватывал десятки миллионов человек. Нечаев также отметил, что немецкая сторона дала российским дипломатам чуть более двух недель на закрытие консульства и выезд сотрудников.

Посол добавил, что решение также затронет российских соотечественников, которые получают в генконсульстве большое количество консульских услуг.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на фоне обвинений Москвы в якобы причастности к инциденту в Лейпциге сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Тогда же стало известно о денонсации межправительственного соглашения, регулирующего деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине.

Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.