Москва4 сенВести.Генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий сообщил, что около 70 сотрудников дипломатического представительства и членов их семей обязаны покинуть территорию Германии. Данное требование связано с решением немецких властей закрыть консульство.
Красницкий уточнил, что среди персонала дипучреждения нет иностранных граждан — все сотрудники являются гражданами России или принятыми на месте членами их семей.
Напомним, ранее Генконсульство РФ в Бонне объявляло о полном прекращении приема граждан по всем консульским вопросам на фоне решения властей ФРГ.