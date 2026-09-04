Около 70 сотрудников генконсульства РФ в Бонне покинут Германию

Генконсульство РФ в Бонне сворачивает работу по требованию властей ФРГ Около 70 сотрудников генконсульства РФ в Бонне покинут Германию

Москва4 сен Вести.Генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий сообщил, что около 70 сотрудников дипломатического представительства и членов их семей обязаны покинуть территорию Германии. Данное требование связано с решением немецких властей закрыть консульство.

Красницкий уточнил, что среди персонала дипучреждения нет иностранных граждан — все сотрудники являются гражданами России или принятыми на месте членами их семей.

Напомним, ранее Генконсульство РФ в Бонне объявляло о полном прекращении приема граждан по всем консульским вопросам на фоне решения властей ФРГ.